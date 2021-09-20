Hazır bulunuşluk sınavı nedir, ne zaman, zorunlu mu? | Hazır bulunuşluk sınavı klavuzu 2021

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından düzenlenen "hazır bulunuşluk sınavı" uygulama ile öğrenme yolundaki eksikleri tespit etmeyi amaçlayan, bir tür seviye tespit sınavıdır. 18- 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek sınav ile ilgili "Hazır bulunuşluk sınavı nedir, ne zaman? Hazır bulunuşluk sınavı zorunlu mu?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEDİR?

Öğrenme yaşantılarının öğrencilerin düzeyine uygunluğu, kalıcı ve etkin öğrenme açısından hayli önemli. İşte tam bu noktada kalıcı ve etkin öğrenmeyi mümkün kılmak için öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyinin tespit edilmesi gerekiyor. Bunu sağlama araçlarından biri de her bir dersin kazanımları doğrultusunda yapılan hazırbulunuşluk uygulamasıdır.

Hazır Bulunuşluk sınavı EBA üzerinden yapılacaktır.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NE ZAMAN?

18-19 Eylül 2021 tarihlerinde 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden her ders için 15 soruluk hazırbulunuşluk uygulaması Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilecek. 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için ayrıca 25-26 Eylül 2021 tarihlerinde Destekleme ve Yetiştirme kursları hazırbulunuşluk uygulaması da yapılacaktır.

İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrenme yaşantılarının öğrencilerin düzeyine uygun olması, kalıcı ve etkin bir öğrenmenin sağlanması açısından gerekli olduğuna dikkat çekerek "Öğrenme-öğretme sisteminin önemli bir girdisi olan hazırbulunuşluk uygulaması, 2023 Eğitim Vizyonunda da belirtildiği gibi süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir ölçme değerlendirme yaklaşımının oluşmasına katkı sunacak. İlimizdeki hazırbulunuşluk uygulaması ile eksik öğrenmeleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerimizin özgüvenlerinin arttırılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI KILAVUZU

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece ilçeleri Hazırbulunuşluk Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Silivri ilçeleri Hazırbulunuşluk Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçeleri Hazırbulunuşluk Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

İstanbul Hazırbulunuşluk Uygulaması tanıtım videosu için TIKLAYINIZ.

İstanbul Hazırbulunuşluk Uygulaması (Detaylı Anlatım) TIKLAYINIZ.