Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni görev tanımı nedir, Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni ne iş yapar, Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni Tanımı;

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Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni Maaşları

Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.06

Meslek Adı :

Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı

: Çocuk, kadın ve erkek iç-dış giyiminde üretim öncesi planlama ve tasarım, kalıp çıkarma, kalıba göre numune dikiminin yapılmasını sağlama, desenleme, kalite kontrol ve üretim safhalarının tümünde uygulama becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı ve organizasyonu yapmak,

b) Yeni giysi modellerini araştırmak, geliştirmek,

c) Çıkarılan modellerin kalıplarını hazırlamak

d) Kalıbın modele uygunluğunu kontrol etmek,

e) Model için gerekli malzeme ve süsleme araçlarını seçmek,

f) Malzemenin (kumaş, penye vb.) modele uygulanmasını sağlamak,

g) Dikilecek giysinin kumaşının, kalitesinin renginin, miktarının üretime uygunluğunun denetimini yapmak,

h) Örnek giysi hazırlamak

i) Ürünün çeşitli vucud ölçülerine göre seri üretimi ile ilgili işleri yapmak veya yaptırılmasını sağlamak,

j) Serileme(beden dizini/yelpazesi hazırlamak) yapmak,

k) Kalıbın seri üretimi için işleme kalıplarını ve pastal resmini hazırlamak,(aksesuar, baskı vb. için)

l) Seri üretime giren ürünün başından sonuna kadar takibini ve kontrolünü yapmak,

m) Ürünün paketlenmesi depolanması ve pazarlanması ile ilgili işleri yürütmek, takip etmek,

n) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek, yenilikleri uygulamak, Vb. görev ve işlemleri yapmak.

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