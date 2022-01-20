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Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi Maaşları

Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi maaşı ortalama olarak aylık 10625_TL'dir. En düşük Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi maaşı 8250_TL, En yüksek ise 13000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1321.11

Meslek Adı :

Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

İmalat Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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