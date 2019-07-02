Hazır yemek sektöründe değişim zamanı...

Hazır yemek (Catering) sektörü, müşterilerine daha avantajlı hizmetler sunmak için bir dizi yenilik yapıyor. Değişen piyasa şartlarına uyum sağlayan Catering firmaları, müşterilere taşıma yemeğe göre daha fazla avantajı olan yerinde üretilen yemek hizmeti vermeye başladılar.

Çalışanlarının motivasyonunu arttırmak isteyen işletmeler, çalışanlarına taşıma yemek vermek yerine, kendi işyerlerinde üretilen yemeği sunmaya etmeye başladılar. Bursa'da faaliyet gösteren ve çeyrek asırlık sektörel tecrübeye sahip olan Yankı Yemek&Catering Firmasının Satış ve Pazarlama Yöneticisi Seda Çibuk, yerinde üretim yemek denilen sistemin, taşıma yemeğe göre pek çok avantaj sağladığını ve son dönemde çok sayıda işletme tarafından daha çok tercih edildiğini bilgisini verdi.

Çibuk, "Yerinde yemek üretimine imkân tanıyacak mutfağa sahip olan işletmelerin birçoğu yerinde yemek üretimi hizmetini veriyoruz. Halen Bursa, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bilecik, Bozüyük ve Yenişehir'de çok sayıda işletmeye bu hizmeti veriyoruz" dedi.

Yerinde yemek üretim hizmeti olarak tanımlanan hizmetin, iş yerlerinin kendi bünyesinde bulunan mutfakları kullanarak yemek üretilmesi ve aynı noktada yemeğin servis edilmesi işlemi olduğunu söyleyen Seda Çibuk, "Yerinde yemek hizmetlerinde teklif verilme sürecinde firma mutfağının kapasite ve altyapısının yemek üretimine uygunluğu, varsa mevcut demirbaşların yeterliliği inceliyoruz. Belirlediğimiz eksikleri giderdikten sonra da hizmet vermeye başlıyoruz. Hizmetimiz hammadde kabulünden yemek servisi sonuna kadar geçen tüm işlemleri (Depolama, hazırlık, servis, hijyen uygulamaları vb.) kapsıyor" dedi.

Seda Çibuk, yerinde üretim yemek hizmetinin taşıma yemek hizmetine göre pek çok avantajı olduğunu da söyledi. Söz konusu hizmetin başlangıçta yatırım maliyeti yüksek olsa da, üretim giderlerinin taşıma yemek hizmetine göre daha düşük olduğunu ifade eden Çibuk, "Buna ilave olarak, yerinde üretim hizmetinde, taşıma yemeğe göre daha lezzetli yemek sunuluyor. Çalışanların taleplerine uygun çözümler anında sunuluyor. Yemek yetmemesi veya çeşit azlığı gibi sorunlar yaşanmıyor. Üretim mutfağı ve servis mutfağı aynı olduğu için olası anlık sorunlara daha hızlı çözümler üretiliyor. Bu sebeple firmalar mutfaklarının uygunluğu doğrultusunda yerinde üretim yemek hizmeti almayı tercih ediyorlar" diye konuştu.

"Yemediğimiz yemeği kimseye yedirmeyiz"

Seda Çibuk, Çalı Sanayi Bölgesi'ndeki 2 dönümlük kapalı alanda kurulu olan firmalarının günde 9 bin kişiye taşıma yemek ürettiğini, bunun yanında 20 dolayında firmada yaklaşık 5 bin kişiye yerinde yemek hizmet verdiklerini belirterek, bu hizmetleri sırasında önceliklerinin insan sağlığı olduğuna vurgu yaptı. Seda Çibuk, kalite ve hijyenden taviz vermeden, müşterilerinin hem gözüne, hem gönlüne hemde damak zevkine hitap ettiklerini belirtip, sağlıklı ve lezzetli yemekler üretmeyi başlıca amaç edindiklerini söyledi. Çibuk, "Bu amaçtan sapmadan çeyrek asrı geçen bir süredir müşterilerimize hizmet veriyoruz. Kendimiz yemediğimiz yemeği, kimseye yedirmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA