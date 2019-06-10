Markaların sosyal medya performansını istatiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands Haziran ayı sonuçları yayınlandı.

Etkili iletişim stratejileri ve sosyal medya kampanyalarıyla dijital yarışta kimlerin önde olduğunu aylık olarak duyuran SocialBrands sonuçlarına göre Haziran ayının lider markası Netflix oldu.

Zirvede Netflix, Madame Coco ve Pegasus Hava Yolları

Netflix, 1-31 Mayıs döneminde gösterdiği üstün sosyal medya performansıyla SocialBrands Haziran ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı. Takipçileriyle güçlü bir iletişim kuran ve her paylaşımıyla yüksek etkileşim toplayan Netflix, dizi ve filmler hakkında ürettiği eğlenceli içerikleriyle sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Ödüllü sosyal medya kampanyaları ile etkili etkileşim performansı gösteren Madame Coco listenin ikinci sırasında yer aldı.

Pegasus Hava Yolları ay boyunca düzenli paylaştığı iletileriyle sosyal medya kullanıcılarından yüksek ilgi görerek listesinin en başarılı üçüncü markası oldu.

Öne çıkan kampanyalar

Mayıs ayında markaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Anneler Günü ile ilgili kampanyaları öne çıktı. Samsung Türkiye'nin hazırladığı "Sen Bizi Tanısan Severdin" söylemli reklam filmi ve Turkcell tarafından hazırlanan #100YıldırGenç hashtaginin kullanıldığı video içeriği büyük beğeni topladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün şampiyonluğunun ardından Türk Hava Yolları ve Galatasaray stadına ismini veren Türk Telekom'un şampiyonluk ile ilgili paylaşımları ve Ziraat Bankası'nın Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili paylaşımları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

40 bin marka hesabından 1 milyon 746 bin ileti incelendi

Markaların performanslarını 30'dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi, SocialBrands Haziran ayı Top 100 listesini hazırlarken 40 bin 622 marka hesabından paylaşılan 1 milyon 746 bin iletiyi inceledi.

1 milyar 511 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Haziran ayı listesinde bu ay ilk 10'da yer alan diğer markalar sırasıyla Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, Turkcell, FIAT Türkiye, Farmasi, Mutlu Akü ve Ziraat Katılım oldu.

Kaynak: İHA