Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege Bölgesi'ndeki konfeksiyon firmalarının üretim odaklılıktan tasarım ve organizasyon odaklı bir yapıya geçmeleri için "Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi" isimli Ticaret Bakanlığı destekli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesini hayata geçirmek için çalışmalarına başladı.

EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, Hazırgiyim sektörünün Ege Bölgesi'nde 1980 sonrasında ciddi bir gelişim ve dönüşüm geçirdiğini, 2000'li yıllarda kendi koleksiyonunu hazırlayan ve kendi koleksiyonlarını ihraç eder boyuta geçtiğini belirten Sertbaş, "Tüketim kalıplarını değiştiren hızlı ve ucuz üretim ile yüzleşmemiz gerekiyor. Önce üret sonra sat devri bitti. Önce sat sonra üret devrine geçiş var. Kişiye özel tasarım ve üretim önem kazanmakta. Bütün bu değişim döngüsünde rekabetçi olmamızın yolu sürdürülebilirlikten geçiyor, bu süreçte firmalarımızın yanında olmak için "Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi'ni başlatmak için Ticaret Bakanlığı'na başvuracağız" dedi.

Sanayi 4.0'ın sanayi sektörlerinin tamamında bir dijitalleşmeyi hayata geçirdiğine işaret eden EHKİB Başkanı Sertbaş, konfeksiyon sektöründe tasarım dışında lojistik alt yapı, organizasyon becerisi ve dünyaya yayılabilmenin önem kazandığını, Sanayi 4.0 trenini kaçırmamak için "Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi" ile dijitalleşmeye odaklanacaklarını söyledi.

Sertbaş şu açıklamaları yaptı:

"Sürdürülebilirlik; giysinin üretim aşamaları tasarım, hammadde üretimi, dikiminden; sonrasındaki, depolama, sevkiyat, pazarlama ve satış aşamaları, satış sonrasında kullanım, tekrar kullanım, tamir, geri dönüşüm, ileri dönüşüm ömrünü tamamladığı noktaya kadarki sorumluluğu kapsamaktadır.

"Sorumluluk sadece üreticiye ait değildir. Bu sorumluluğun tüketici ile paylaşılması gerekmektedir. Şirketler tüketicileri daha sürdürülebilir bir kullanım davranışına yönlendirebilirler. Bunun için davranış kalıplarının, düşünce yapısının değişmesi gerekmektedir. Böylelikle sürdürülebilirliği sağladığımız gibi, eko sisteme de daha az ayak izi bırakmış oluruz.

"Tüketim kalıplarını değiştiren hızlı ve ucuz üretim yapmak durumundaki çalışanların haklarını, adil ücret ve çalışma koşullarını evrensel boyutlarda savunmak ve uygulamak zorunda.

"Konfeksiyon sektörü, doğa dostu kumaş ve komponentleri kullanmak ve geliştirilmesini desteklemeli, böylelikle sürdürülebilir hammadde kaynaklarının üretimini desteklemek ve kullanımında öncelik vermek görevlerimiz arasında.

"Su tüketiminin azaltılması, geri dönüşüm, atık yönetimi ve enerji verimliliği dikkat etmemiz gereken konuların başında geliyor.

"Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi"nde yer alacak firmalarımızla bu konulara odaklanacağız.

"'Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi" isimli projede yer almak isteyen hazırgiyim ve tekstil ihracatçısı firmalarımızı Ege İhracatçı Birlikleri ile temasa geçmeye davet ediyoruz.

"Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi" ile Egeli konfeksiyon ve tekstil firmalarının sürdürülebilirlik konusunda ihtiyaç analizi yapılacak.

"Firmaların, üretim süreçlerinin optimum düzeyde olup olmadığı belirlenecek. Verimlilikte gelinebilecek son noktanın neresinde oldukları ortaya konulacak.

"Firmaların yönetsel performansı gözden geçirilirken, süreçler ile ilgili kurumsal performanslarına ait ölçülebilir hedefler ve ölçüm mekanizmaları ortaya konulacak.

"Pazarlamada etkinliği arttırmak için alternatif pazarlar belirlenirken, mevcut pazarlardaki paylarının arttırılması ile ilgili yol haritası ortaya konulacak." (Fotoğraflı)

DHA