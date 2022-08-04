Hazırladığı sorular KPSS'de çıkan Yediiklim Yayınevi'nden açıklama:" Sınavlarda çıkan benzer sorularımız oluyordu"

31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı sorularının Yediiklim Yayınevi’nin yayınlarında çıkan sorularla aynı olduğu belirlenmişti. Söz konusu olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu durumun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna talimat vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TEK BİR EVLADIMIZIN MAĞDUR OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan," Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.



Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz. https://t.co/zZDLbzcJHY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 2, 2022

ÖSYM BAŞKANI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖSYM Başkanı görevini yürüten Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alınmış yerine ise Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştı.

YAYINEVİNDE ARAMA YAPILDI

Ayrıca Yediiklim Yayınevi’nde polis ekipleri arama yapmış ve bazı dokümanları incelemek için el koymuştu.

YAYINEVİ YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Bu yaşananların ardından gündem olan Yediiklim Yayınevi yetkilileri açıklama yaptı. Milliyet'e konuşan yetkililer şunları söyledi:

“KPSS’de benzer çıkan soru sayısı iddia edildiği gibi 20 tane yoktur diye tahmin ediyoruz. ÖSYM şu anda soruları inceliyor. Geçmiş yıllardaki sınavlarda da çıkan benzer sorularımız oluyordu. YKS, ALES, DGS, KPSS’de de oluyor. Farklı kurumların her sene 120 sorudan 10 tane tutturduk diye açıklamaları olur. Ama biz şu ana kadar reklam yapmadık. Ama her zaman bu yapılır, doğal bir şey bu. Soruların birebir olup olmadığına ÖSYM karar verecek. İncelemeler sonucunda biz de bir açıklama bekliyoruz.”

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