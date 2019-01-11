Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 3 - Az Alkmaar: 2

Fenerbahçe, Az Alkmaar ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, Hollanda ekibi Az Alkmaar ile hazırlık maçı oynadı. Müsabakanın 6. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Dirar'ın ceza sahası içine ortasında arka direkte topla buluşan İsmail meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk yarı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda arkaya atılan topla buluşan Seuntjens 51. dakikada topu ağlara gönderdi. 54. dakikada sağ tarafta topu kontrol eden Mehmet Ekici plase vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 2-1 üstünlüğe taşıdı. 74. dakikada tekrar sahneye Seuntjen çıktı ve savunmanın hatasında topu ağlara gönderdi. Müsabakanın 84. dakikasında sol kanatta Hasan Ali'nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Frey meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve müsabaka Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Müsabakada tüm oyuncular değişirken bir süre kadro dışı kalan Nabil Dirar 90 dakika forma giydi.

Kaynak: İHA