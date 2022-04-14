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  3. Hazırlık maçı: Galatasaray 1 - 3 Dinamo Kiev | Maç sonucu

Hazırlık maçı: Galatasaray 1 - 3 Dinamo Kiev | Maç sonucu

Galatasaray hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 3-1 yenildi. Sarı kırmızı takımın tek golünü Barış Alper Yılmaz, Kiev'in gollerini ise Buyalski, Besedin ve Tsygankov attı.

Hazırlık maçı: Galatasaray 1 - 3 Dinamo Kiev | Maç sonucu

Nef Stadı'nda "Barış için maç" sloganıyla oynanan ve hakemler Mehmet Türkmen, Ogün Kamacı ve Ferdi Karadoruk'un yönettiği müsabakaya Galatasaray, Inaki Pena, Sacha Boey, Semih Kaya, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

Dinamo Kiev ise karşılaşmaya Bushchan, Karavaev, Popov, Syrota, Vivchsrenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalski, Antyukh, Besedin ile çıktı.

Karşılaşmada Dinamo Kiev'in gollerini 14. dakikada Buyalski, 28. dakikada Besedin ve 80. dakikada Tsygankov atarken, Galatasaray'ın golünü ise 56. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımda genç oyuncular Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Emir Tintiş, Işık Kaan Arslan, Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov ve Zeki Mert Saki, maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Hazırlık maçı: Galatasaray 1 - 3 Dinamo Kiev | Maç sonucu

TARAFTARDAN TORRENT'E TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, müsabakada sarı-kırmızılı takımın yediği ikinci golden sonra teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla İspanyol teknik adamı istifaya davet etti.

Karşılaşma sonrasında taraftarlar, tribünleri gezen iki takım futbolcularını da alkışladı.

Öte yandan, müsabaka için 6 bin 726 bilet satışı yapıldığı açıklandı.

Hazırlık maçı: Galatasaray 1 - 3 Dinamo Kiev | Maç sonucu

Tayfun Altuntaş
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