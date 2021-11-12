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  4. Hazırlık maçı: Galatasaray 5 - 2 Bursaspor | Maç sonucu, özeti

Hazırlık maçı: Galatasaray 5 - 2 Bursaspor | Maç sonucu, özeti

Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bursaspor'u 5-2 yendi. Maçta 3 gol kaydeden Diagne performansı ile dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan ve milli takımlarda bulunan oyuncularının forma giyemediği müsabakayı 5-2 kazandı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Mbaye Diagne (3), Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram atarken, Bursaspor'un gollerini ise İsmail Yüksek ve Elton Acolatse kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ilk yarısında yediği hatalı gol nedeniyle kaleci İsmail Çipe'ye tepki gösterdi. İlk yarının son bölümünde Bursasporlu futbolcu Elton Acolatse ile çarpışarak sakatlık da geçiren İsmail Çipe, ikinci yarıda yerini Fatih Öztürk'e bıraktı.

Galatasaray - Bursaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Hazırlık maçı: Galatasaray 5 - 2 Bursaspor | Maç sonucu, özeti

GALATASARAY - BURSASPOR HAZIRLIK MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: İsmail Çipe, Alpaslan, Van Aanholt, Babel, Assunçao, Oğulcan, Atalay, Aytaç, Marcao, Emre, Diagne.

Bursaspor: Erhan, Aykut, Luke Capan, Kubilay, Mert, İsmail Yüksek, Burak, Emirhan, M. Bruno, Acolaste, Hasan.

Hazırlık maçı: Galatasaray 5 - 2 Bursaspor | Maç sonucu, özeti

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