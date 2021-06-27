Sezonu birçok takıma göre erken açan Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar bu kapsamda Romanya ekibi Dinamo Bükreş ile mücadele edecek. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün mücadelede forma giymesi bekleniyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında Hazırlık maçı: Galatasaray- Dinamo Bükreş maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

HAZIRLIK MAÇI: GALATASARAY- DİNAMO BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Dinamo Bükreş arasında oynanacak olan hazırlık maçı Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 27 Haziran Pazar günü oynanacak. Mücadele saat18.00'de başlayacak.

HAZIRLIK MAÇI: GALATASARAY- DİNAMO BÜKREŞ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile Dinamo Bükreş arasında oynanacak olan mücadele Galatasaray Televizyonu’ndan ve YouTube kanalımızdan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.