Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 2 - Kukesi: 1

Medipol Başakşehir, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Kukesi'yi 2-1 mağlup etti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Medipol Başakşehir, kamp yaptığı otelin sahasında Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile karşı karşıya geldi. Başakşehir, ilk yarıyı 28. dakikada Riad Bajic attığı golle 1-0 önde kapadı. 61. dakikada Alexandru Epureanu golü ile turuncu-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Kukesi'nin tek golü ise 80. dakikada Arber Çyrbja'dan geldi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı; mücadeleye Volkan Babacan, Uğur Uçar, Salim Farsak, Mert Çelik, Mustafa Kutay Pekşen, Gökhan İnler, Milos Jojic, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Elia ve Bajic 11'i ile başladı. Avcı, ikinci yarıda, kaleci Volkan Babacan dışındaki 10 oyuncusunu da değiştirdi. Caiçara, Attamah, Epureanu, Karim Hafez, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Arda Turan, Visca ve Robinho oyuna sonradan dahil oldu.

Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı futbolcu Robinho, turuncu-lacivertli formayı ilk kez hazırlık maçında giydi.

Kaynak: İHA