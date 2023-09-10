Hazırlık maçı: Samsunspor: 6 - Giresunspor: 1

Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Giresunspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti.

Milli maç nedeniyle liglerde verilen arada Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor ile Trendyol 1. Lig takımlarından Giresunspor hazırlık maçında karşılaştı. Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Samsunspor, Giresunspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti.

Samsunspor sahaya Okan Kocuk, Marc Bola, Rick Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Soner Aydoğdu, Osman Çelik, Moryke Fofana, Carlo Holse, Emre Kılınç, Ercan Kara ilk 11'i ile çıktı.

Giresunspor ise Erkan Anapa, Barış Gün, Anıl Yiğit Çınar, Ahmet Lütfü Kara, Çekdar Orhan, Faruk Can Genç, Şahin Dik, Merthan Kurt, Mehmet Keskin, Yunus Emre Gergef ve Enishan Ceylan 11'i ile başladı.

Samsunspor'un gollerini 8. ve 11. dakikalarda Carlo Holse, 70. ve 82. dakikalarda oyuna sonradan giren Landry Nany Dimata, 24. dakikada Ercan Kara ile 74. dakikada Emre Kılınç attı. Giresunspor'un maçtaki tek golü ise Yunus Emre Gergef'ten 10. dakikada geldi.

"Galatasaray maçıyla başlayacak olan ligde her geçen hafta çok daha iyi olmak zorundayız"

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Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Yeni transferler aramıza tabii ki geç katıldılar ama bizim bu süreci en iyi şekilde hızlandırmamız gerekiyor. Oyuncularımızın takım içerisinde bir anda performansını yükseltmemiz çok değerli ve önemli. Yoğun şekilde çalışıyoruz ve lige adapte olmak zorundayız. Oyuncularımızda uyum problemi yok ve saha içerisindeki adaptasyonu da gün geçtikçe daha iyi olacak. Giresunspor karşısında özel bir skor aldık. Hazırlık maçı ama oyuncularımızın saha içerisindeki performansları iyiydi. Galatasaray maçıyla başlayacak olan ligde her geçen hafta çok daha iyi olmak zorundayız. Her oyuncumuz değerli ve takımımızın performansını yukarı çekip başarılı skorlar alacağız" diye konuştu.

Hazırlık maçında Ordu bölgesinden orta hakem Adem Cinek, Samsun bölgesinden de Sezgin Şahbaz, Mehmet Şenkaya ve Teksen Eker görev aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)