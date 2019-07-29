Hazırlık maçı: Trabzonspor: 1 - Hellas Verona: 1

Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçını İtalya ekibi Hellas Verona ile yaptı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Trabzonsor oynadığı 4 hazırlık maçından beraberlikle ayrılmış oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, kamptaki son hazırlık maçını İtalya Seri A ekiplerinden Hellas Verona ile yaptı. Kampın ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Haladas Szombathely ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ikinci maçta ise Almanya'nın Bundeslisga ekiplerinden Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavililer üçüncü hazırlık maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Parma ile 2-2 berabere kaldı.

Ünal Karaman, kamp getirdiği oyunculara şans verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ilk hazırlık maçında sahaya tamamı gençlerden oluşan bir kadro sürerken, Bundesliga ekibi TSG Honffeheim karşısına ise as oyuncularından oluşan bir kadro ile sahaya çıkmıştı. Parma karşısına ise as ve genç oyuncularından oluşan bir kadro ile çıkan Karaman, kamp getirdiği oyuncuları yakından görme şansı buldu.

Gurbetçiler 4. hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzonspor'un Avusturya kampında gerçekleştirdiği dördüncü hazırlık maçında da gürbetçiler yalnız bırakmadı. Bordo-mavililerin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan Hallas Verona maçında da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Bad Zell'de oynanan hazırlık müsabakasına gelen taraftarlar futbolcularla bol bol fotoğraf çektirerek imza aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Özer Bayraktar Hallas Verona maçına izledi.

Novak, Ekuban ve Hosseini ilk kez oynadı

Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, Ekuban ve Hosseini Avusturya kampında oynanan hazırlık maçlarında ilk kez forma giydi. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın müsabakanın ilk yarısında genç oyunculara ağırlık verdi.

İlk yarıyı Hallas Verna 1-0 üstün kapattı

Müsabakada ilk gol rakip ekip Hallas Verona'dan geldi. Bordo-mavili ekip müsabakanın ilk yarsında etkili bir görüntü sergilese de İtalya ekibinin golü 27. dakikada serbes vuruştan Miguel Velosa'dan geldi. İlk yarı iki takımın karşılıklı atakları sonuç vermeyince Hallas Verona ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Trabzonspor ikinci yarıya etkili başladı

Trabzonspor teknik direktör Ünal Karaman, ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Ekuban, Hosseini ve Nwakaemeyi oyun olan tecrübeli çalıştırıcı rakibi karşısında etkili olmaya çalıştı. Müsabakanın 81. dakikasında ikinci yarıda oyuna giren takımın genç oyuncularından Kerem Baykuş'un attığı golle Trabzonspor skoru 1-1 yaptı.

Maçın ardından Trabzon'a dönecek

Trabzonspor, Hellas Verona ile yaptığı hazırlık maçının ardından Trabzon'a dönecek. Bordo-mavililer, TSİ 00.30'da uçakla Trabzon'a döndükten sonra izin yapacak. Karadeniz ekibi, daha sonra kendi tesislerinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Stat: Bad Zell

Hakemler: Untergasser Achim, Brandner Roland, Rothmann Andreas

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Arda dk. 68), Serkan Asan (Pereira dk. 70), Ahmet Taha Bilgin (Kerem Baykuş) , Hüseyin Türkmen (Hosseini dk. 46), Novak, Murat Cem Akpınar (Ekuban dk. 46), Doğan Erdoğan (Behlül Aydın dk. 63), Ahmet Canbaz (Behlül Aydın dk. 63), Donıs Avdıjaj (Ahmet Eren dk. 78), Andusıc (Nwakaeme dk. 46), Koray Kılınç (Muhammet Akpınar dk. 63)

Hallas Verona: Sılvestri (Radunovic dk. 69), Dawidowic (Morrone dk. 69), Rrahmanı, Empereur,Faraoni (Cresceniz dk. 69), Zaccağni, Agyeman-Badu, Miguel Veloso (Henderson dk. 69), Vitale (Ragus dk. 69), Tupta (Pazzini dk. 69), Carmine (Gaudio dk. 69)

Kaynak: İHA