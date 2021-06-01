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Hazırlık maçı: Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Hazırlık maçı: Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) boy gösterecek olan A Milli Futbol Takımı turnuva öncesi son hazırlık maçında sahne alacak. Bu kapsamda Milliler, Moldova ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Turnuva öncesi son hazırlık maçı olması nedeniyle aday kadrodan çıkarılacak 4 ismi belirlemek için önem arz eden mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 

HAZIRLIK MAÇI: TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Moldova arasında oynanacak olan hazırlık maçı 3 Haziran Perşembe günü oynanacak. Almanya'da Paderborn takımının maçlarını oynadığı Benteler Stadyumunda oynanacak olan maç saat 20.00'de başlayacak.

Hazırlık maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Hazırlık maçı: Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye - Moldova maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. 

TÜRKİYE'NİN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI

Türkiye Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanırken, Gine ile oynadığı maçta ise rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

Hazırlık maçı: Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

TÜRKİYE'NİN EURO 2020 GRUBU

A Milli Takım, EURO 2020'de  Galler, İsviçre ve İtalya ile A Grubunda mücadele edecek

 

Hazırlık maçı: Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

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