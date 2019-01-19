Hazırlıklar tamam, takımlar maç saatini beklemeye başladı

Bilecik 1. Amatör Lig'de ya tamam ya devam maçına çıkacak olan Bayırköyspor son hazırlıklarını tamamladı. Bu maçı kazanarak şampiyonluğa garantilemek isteyen 1308 Osmaneli Belediyespor cephesinde sakatlıklar düşündürüyor.

Bilecik 1. Amatör Lig 15'inci hafta müsabakasında 13'de 13 yaparak 39 puanla lider 1308 Osmaneli Belediyespor deplasmanda en yakın rakibi 31 puanlı Bayırköyspor ile deplasmanda yarın karşı karşıya gelecek. Bayırköy Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda saat 14:00'da karşı karşıya gelecek iki takım son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladılar.

Sedat Memiş antrenörlüğünde şampiyonluğuna bir adım daha yaşlaşmak isteyen 1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcuların Osmaneli İlçe Stadı'nda yaptıkları son antrenmanda hırsları gözlerden kaçmadı. Hasan Kol antrenörlüğünde bu yıl iyi bir çıkış yakalayan Bayırköyspor cephesinde ise; Bayırköy Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda yapılan son antrenman sonrası maç saatini beklemeye başladılar. Eğlence geçen antrenman sonrası devre arasında takıma yeni katılan oyuncular için birde pasta kesildi. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın katıldığı son antrenmanda Başkan Yaman futbolculara maçın primini açıklarken, futbolcular bu maçı kazanarak arada puan farkını 5'e indirecekleri sözünü verdiler.

1308 Osmaneli Belediyespor takım kaptanı Ersel Kıral sakatlığı nedeniyle bu hafta forma giyemeyeceği öğrenilirken, hafif sakatlıkları bulunan Cüneyt Rahmet, Cem Paun, Ahmet Kelemcioğlu'nun durumu maç günü netlik kazanacak. Bayırköyspor ise; hafifi sakatlığı bulunan Emrullah Ağır, Köksal Şanlı, Mesut Bulut ve Egit Tabak'ın durumu maç günü netlik kazanacak.

Kaynak: İHA