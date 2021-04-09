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  3. Hazırlıklar tamamlandı, Göztepe Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

Hazırlıklar tamamlandı, Göztepe Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Göztepe-Atakaş Hatayspor heyecanı yaşanacak. Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapıldı.

Hazırlıklar tamamlandı, Göztepe Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

TAKIM HATAY YOLCUSU

Göztepe'de sağ ayak bileğinde zorlanma ve ödem bulunan Marko Mihojevic, antrenmanda yer almadı. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 13.30'da başlayacak Atakaş Hatayspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Hazırlıklar tamamlandı, Göztepe Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

Hazırlıklar tamamlandı, Göztepe Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

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