Hazne ne demek, TDK'ya göre Hazne kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hazne ne demek? Hazne TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hazne kelimesi. Peki hazne ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hazne nedir, hazne kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAZNE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hazne kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hazne kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hazne kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hazine

- Bir şeyin toplandığı, biriktirildiği yer, depo

- Döl yatağı



HAZNE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- öğütme haznesi

