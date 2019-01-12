Hazreti Mevlana Bozüyük’te anıldı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından düzenlenen "Aşk Eri Hz. Mevlana Ben Aşkı Seçtim" adlı anma programı yoğun ilgi gördü.

Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve katılımcıların ilgi ile izlediği programda birbirinden duygulu müzikler eşliğinde; Hz. Mevlana'nın yaşamı, Şems ile buluşması canlandırılarak şiirsel bir dil ile anlatıldı. Ayrıca programın bir bölümünün işitme engelliler için işaret dili ile çeviri yapıldı. Programın sonunda kısa bir konuşma yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam "Hz. Mevlana gibi Allah dostlarının öğretileri yalnızca yaşadıkları dönemi değil asırlar sonrasını dahi aydınlatmaktadır. Şu aşikârdır ki günümüzde Hz. Mevlana ve onun gibi aşk erlerinin öğretilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Mevlana'nın hayatından ve öğretilerden kısa bir bölümü sizlerle paylaşmaya çalıştığımız programımızda, büyük bir okyanustan sadece birkaç damlayı sizlerin gönüllerine aktarabildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

Programa Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Nizamettin Çam ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA