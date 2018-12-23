Hazreti Mevlana Küçükçekmece’de düzenlenen etkinlikte anıldı

Küçükçekmece Belediyesi, Hz. Mevlana'yı, 745'inci vuslat yıl dönümünde düzenlediği Şeb-i Arus programıyla andı. Etkinliğe Küçükçekmeceliler yoğun ilgi gösterdi.

Küçükçekmece Belediyesi, Hz. Mevlana'yı Cennet Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus programıyla andı. Gecede, Murat Özer'in yönetmenliğindeki Ayan Musiki ve İstanbul Sema Topluluklarının Hüseyin Fahrettin Dede'nin bestelediği Mevlevi ayin icrası dinleyenleri adeta büyüledi. Küçükçekmecelilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede özelikle semazen gösterisi hayranlıkla izlendi.

"Mevlana'nın nefesini, barışı, sevgiyi, aşkı ülkemizde dalgalandırmak mecburiyetindeyiz"

Programda konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Esprili de olur diye düşünerek, hani Mevlana Hazretleri'nin o çok bilindik "Etme" şiiri var. Birçoğumuz farklı yerlerde dinlemişsinizdir, duymuşsunuzdur. Mevlana hazretleri diyor ki, "Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme. Sen Yarenler dünyasında ne arıyorsun yabancı. Hangi hasta gönüllere kastediyorsun, etme." Bu şiir okunurken aslında şunu düşünüyorum, çok derin manalar var ama acaba bu derin manaları hak ediyor muyuz? Aslında şunu söylememiz gerekiyor, "Gıybet ediyorsun, etme. Su-i zan ediyorsun, etme. Arabanı kaldırıma park ediyorsun, etme. Çöpünü camdan atıyorsun, atma. İftira atıyorsun, atma." Aslında bizim ilk basamak olarak buralardan gelmemiz lazım. Çünkü o kadar bariz ve o kadar insana yakışmayan işler yapıyoruz ki bu incelikleri, bu aşkı anlamakta gerçekten bunları anlamayı hak etmediğimiz vakitler oluyor. Tabii, sözüm meclisten dışarı bugün bir cumartesi akşamı Hz. Mevlana'nın ismini duyduğu zaman o aşkla, o iklimde, o bahardan istifade ederim düşüncesiyle buraya gelen değerli Küçükçekmeceliler var. Ama işte biz Mevlana'nın nefesini barışı, sevgiyi ve aşkı Küçükçekmece'de ve ülkemizde dalgalandırmak mecburiyetindeyiz. Yine o aşıklar dünyasından şu söyleniyor, "Aşka uçarsan kanadın yanar." Bir başka aşk diyor ki, "Aşka uçmayacaksan, kanat neye yarar." Bir başkası, "Aşka uçmak için kanadı kim arar diyor." Rabbim bu incelikleri, bu aşkı, bu letafeti, bu güzelliği yaşamayı, anlamayı, yaşatmayı hepimize nasip etsin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Kaynak: İHA