Hazro'da 4,2 büyüklüğünde deprem

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4, 2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hazro ilçesi olarak açıkladığı 4, 2 büyüklüğünde deprem, saat 16.34'te meydana geldi. Yerin 6,41 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İlçede, saat 11.38'de de Richter ölçeğine göre 3, 6 büyüklüğünde, yerin 7,09 derinliğinde bir sarsıntı meydana gelmişti.

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DHA