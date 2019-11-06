HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?
AVRUPA: Champions League - 4. Maç Günü kapsamında HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı oynanacak. Spor severler ise HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı ne zaman merak etmekte. Peki HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
İki takım HC Brindisi - Beşiktaş SJ karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Champions League - 4. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte cevabı...
HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı ne zaman
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezon dördüncü hafta maçında Beşiktaş Sompo Sigorta'nın Happy Casa Brindisi ile deplasmanda oynayacağı mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezon dördüncü hafta maçında Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Happy Casa Brindisi ile karşı karşıya gelecek.
6 Kasım Çarşamba günü Palazzetto Dello Sport Elio Pentassuglia'da oynanacak Happy Casa Brindisi - Beşiktaş Sompo Sigorta maçı saat 22.30'da başlayacak.
HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı hangi kanalda
HC Brindisi - Beşiktaş SJ maçı S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş Sompo Sigorta, grubun üçüncü maçında Telekom Baskets Bonn ile karşılaşmış ve salondan 86-82 mağlup ayrılmıştı. Beşiktaş Sompo Sigorta, ilk 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı.
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