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  3. HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

AVRUPA: Champions League - 4. Maç Günü kapsamında HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı oynanacak. Spor severler ise HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı ne zaman merak etmekte. Peki HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

İki takım HC Brindisi - Beşiktaş SJ karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Champions League - 4. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte cevabı...

HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı ne zaman

HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezon dördüncü hafta maçında Beşiktaş Sompo Sigorta'nın Happy Casa Brindisi ile deplasmanda oynayacağı mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezon dördüncü hafta maçında Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Happy Casa Brindisi ile karşı karşıya gelecek.

6 Kasım Çarşamba günü Palazzetto Dello Sport Elio Pentassuglia'da oynanacak Happy Casa Brindisi - Beşiktaş Sompo Sigorta maçı saat 22.30'da başlayacak.

HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı hangi kanalda

HC Brindisi - Beşiktaş SJ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

HC Brindisi - Beşiktaş SJ maçı S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta, grubun üçüncü maçında Telekom Baskets Bonn ile karşılaşmış ve salondan 86-82 mağlup ayrılmıştı. Beşiktaş Sompo Sigorta, ilk 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı.

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