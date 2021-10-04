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HD sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? HD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigaraya yapılan yeni zamla beraber sigara tüketicileri oluşan son fiyatları merak ediyor. Bu doğrultuda kendi kullandıkları sigara markasının da zam yapıp yapmadıklarını merak ediyorlar. Tüketiciler ‘HD sigara fiyatları 2021, Zam geldi mi? HD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?’ sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde…

HD sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? HD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Uluslararası tütün şirketi Philip Morris'in yeni sigara fiyat listesini paylaştı. Arkasından  Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş da sigaradaki fiyat artışının 4 Ekim'den itibaren raflara yansıyacağını bildirdi. HD sigara markasının yeni fiyatları oldukça merak ediliyor.

Bu bağlamda HD sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? HD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Detaylar aşağıda yer alıyor.

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HD SİGARA FİYATLARI 2021 | ZAM GELDİ Mİ? HD SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

HD Blue Slims Family Fiyatı          12,00 TL

 HD Katıksız Red Kısa Fiyatı          11,50 TL

 HD Katıksız Red Uzun Fiyatı       11,50 TL

 HD Blue Kısa Fiyatı         11,50 TL

 HD Blue Uzun Fiyatı       11,50 TL

 President Kısa Fiyatı      11,50 TL

 President Uzun Fiyatı   11,50 TL

 President Katıksız Fiyatı              11,50 TL

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 President Q Size (Red, White, Sea, Ocean Blue) Fiyatı  11,00 TL

 Medley Kısa Family Fiyatı           11,00 TL

 Vigor Cerulean Kısa Fiyatı           11,50 TL

 Vigor Cerulean Uzun Fiyatı        11,50 TL

 Vigor Cerulean Slims Fiyatı         11,50 TL

 MMC Kısa Family Fiyatı                11,00 TL

 Violet Menthol Slims Fiyatı        15,00 TL

 Hazar Kısa Family Fiyatı                10,00 TL

 Point Blue Slims Fiyatı  10,00 TL

 Winner Slims Family Fiyatı          12,50 TL

 Winner Kısa TF – Rouge Fiyatı   11,00 TL

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