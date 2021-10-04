HD sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? HD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Sigaraya yapılan yeni zamla beraber sigara tüketicileri oluşan son fiyatları merak ediyor. Bu doğrultuda kendi kullandıkları sigara markasının da zam yapıp yapmadıklarını merak ediyorlar. Tüketiciler ‘HD sigara fiyatları 2021, Zam geldi mi? HD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?’ sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde…

Uluslararası tütün şirketi Philip Morris'in yeni sigara fiyat listesini paylaştı. Arkasından Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş da sigaradaki fiyat artışının 4 Ekim'den itibaren raflara yansıyacağını bildirdi. HD sigara markasının yeni fiyatları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda HD sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? HD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Detaylar aşağıda yer alıyor. HD SİGARA FİYATLARI 2021 | ZAM GELDİ Mİ? HD SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? HD Blue Slims Family Fiyatı 12,00 TL HD Katıksız Red Kısa Fiyatı 11,50 TL HD Katıksız Red Uzun Fiyatı 11,50 TL HD Blue Kısa Fiyatı 11,50 TL HD Blue Uzun Fiyatı 11,50 TL President Kısa Fiyatı 11,50 TL President Uzun Fiyatı 11,50 TL President Katıksız Fiyatı 11,50 TL President Q Size (Red, White, Sea, Ocean Blue) Fiyatı 11,00 TL Medley Kısa Family Fiyatı 11,00 TL Vigor Cerulean Kısa Fiyatı 11,50 TL Vigor Cerulean Uzun Fiyatı 11,50 TL Vigor Cerulean Slims Fiyatı 11,50 TL MMC Kısa Family Fiyatı 11,00 TL Violet Menthol Slims Fiyatı 15,00 TL Hazar Kısa Family Fiyatı 10,00 TL Point Blue Slims Fiyatı 10,00 TL Winner Slims Family Fiyatı 12,50 TL Winner Kısa TF – Rouge Fiyatı 11,00 TL