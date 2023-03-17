HDP 6’lı masadan cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık istediği ortaya çıktı!

Millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapmayı planladığı görüşmenin olmaması ertelenmesinin ardından HDP milletvekili Ali Kenanoğlu'nun bu kritik süreçte “Altılı Masa'da CHP dışındaki partilerin tamamının oylarını toplasanız HDP kadar yapmıyor. Bakanlıkları, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nı en çok hak eden partiyiz.” diye yaptığı açıklama 6'lı masayı darmadağın edeceği ifade ediliyor.

CHP DIŞINDA 5 PARTİNİN TAMAMI HDP OYU KADAR ETMİYOR

Kenanoğlu HDP'li Ali Kenanoğlu, katıldığı bir programda Altılı Masa'ya tepki göstererek millet ittifakını dağıtacak açıklamada bulundu. CHP dışındaki partilerin HDP kadar oyu olmadığını söyleyen Kenanoğlu, "Her biri Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık alıyor. HDP yüzde 10-13 oyuyla gidecek ortak adayın seçilmesi için oy kullanacak ama hiçbir şey söyleyemeyecek, hiçbir şart ortaya koyamayacak öyle mi?" diye konuştu. Altılı Masa ortaklarına "bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yüzünden birbirinize girdiniz. Masayı dağıtıyordunuz." şeklinde yüklenen Kenanoğlu, "Bırakın da HDP bir aday destekleyecekse demokrasi noktasında taleplerini ortaya koysun. 'Siz bize oy verin, bize güvenin' Yok böyle bir şey. Siz bir sürü kavga edeceksiniz, masayı terk etmeyi bile göze alacaksınız ama buna rağmen gidecek HDP size oy verecek, yok böyle bir dünya. Öyle kendisi koltuk sevdası yüzünden masaları darmadağın edenlerin bize bu tür lafları atmaya hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

HDP milletvekili Ali Kenanoğlu'nun yaptığı açıklama 6'lı masa ile HDP arasında kıyasıya bir pazarlığın yaşandığının görüşme öncesi anlaşma sağlanamadığı ve Kılıçdaroğlu ile HDP arasında Kriz çıktığı ve bu nedenle görüşmenin iptal edildiği yorumlarına sebep oldu.