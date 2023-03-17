HDP 6’lı masadan cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık istediği ortaya çıktı!

HDP milletvekili Ali Kenanoğlu: “Altılı Masa'da CHP dışındaki partilerin tamamının oylarını toplasanız HDP kadar yapmıyor. Bakanlıkları, Cumhurbaşkanı Yardımcılığını en çok hak eden partiyiz.” diye açıklamada bulunması 6'lı masa ile HDP arasında kıyasıya bir pazarlığın yaşandığının yorumlarına sebep oldu.

YAYINLAMA
Google News
HDP 6’lı masadan cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık istediği ortaya çıktı!

Millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapmayı planladığı görüşmenin olmaması ertelenmesinin ardından HDP milletvekili Ali Kenanoğlu'nun bu kritik süreçte “Altılı Masa'da CHP dışındaki partilerin tamamının oylarını toplasanız HDP kadar yapmıyor. Bakanlıkları, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nı en çok hak eden partiyiz.” diye yaptığı açıklama 6'lı masayı darmadağın edeceği ifade ediliyor.

HDP 6’lı masadan cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık istediği ortaya çıktı!

CHP DIŞINDA 5 PARTİNİN TAMAMI HDP OYU KADAR ETMİYOR

Kenanoğlu HDP'li Ali Kenanoğlu, katıldığı bir programda Altılı Masa'ya tepki göstererek millet ittifakını dağıtacak açıklamada bulundu. CHP dışındaki partilerin HDP kadar oyu olmadığını söyleyen Kenanoğlu, "Her biri Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık alıyor. HDP yüzde 10-13 oyuyla gidecek ortak adayın seçilmesi için oy kullanacak ama hiçbir şey söyleyemeyecek, hiçbir şart ortaya koyamayacak öyle mi?" diye konuştu. Altılı Masa ortaklarına "bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yüzünden birbirinize girdiniz. Masayı dağıtıyordunuz." şeklinde yüklenen Kenanoğlu, "Bırakın da HDP bir aday destekleyecekse demokrasi noktasında taleplerini ortaya koysun. 'Siz bize oy verin, bize güvenin' Yok böyle bir şey. Siz bir sürü kavga edeceksiniz, masayı terk etmeyi bile göze alacaksınız ama buna rağmen gidecek HDP size oy verecek, yok böyle bir dünya. Öyle kendisi koltuk sevdası yüzünden masaları darmadağın edenlerin bize bu tür lafları atmaya hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

HDP milletvekili Ali Kenanoğlu'nun yaptığı açıklama 6'lı masa ile HDP arasında kıyasıya bir pazarlığın yaşandığının görüşme öncesi anlaşma sağlanamadığı ve Kılıçdaroğlu ile HDP arasında Kriz çıktığı ve bu nedenle görüşmenin iptal edildiği yorumlarına sebep oldu.

İlgili Haberler
İmamoğlu emekçilere haklarını vermedi! Metro İstanbul emekçileri sahaya indi!
İmamoğlu emekçilere haklarını vermedi! Metro İstanbul emekçileri sahaya indi!
Bakan Nebati Şanlıurfa'yı ziyaret etti! Hasar tespiti çalışmalarına katıldı!
Bakan Nebati Şanlıurfa'yı ziyaret etti! Hasar tespiti çalışmalarına katıldı!
HDP ile yapılacak olan toplantı ertelenmişti, kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak çıkış
HDP ile yapılacak olan toplantı ertelenmişti, kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak çıkış
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ekrem Yıldırım AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ekrem Yıldırım AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Menzil cemaati, seçimlerde Cumhur İttifakını destekleyeceklerini açıkladı!
Menzil cemaati, seçimlerde Cumhur İttifakını destekleyeceklerini açıkladı!
HDP ile yapılacak olan toplantı ertelenmişti, kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak çıkış
HDP ile yapılacak olan toplantı ertelenmişti, kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak çıkış
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
Son Haberler
Araç koltuğunda intihar etti! Görenler gözlerine inanamadı!
Araç koltuğunda intihar etti! Görenler gözlerine inanamadı!
Depremde hayatını kaybetmişti! Ganalı Hatayspor oyuncusu Atsu ülkesinde son yolculuğuna uğurlandı!
Depremde hayatını kaybetmişti! Ganalı Hatayspor oyuncusu Atsu ülkesinde son yolculuğuna uğurlandı!
HDP 6’lı masadan cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık istediği ortaya çıktı!
HDP 6’lı masadan cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık istediği ortaya çıktı!
Zeynep Kankonde ölümden döndü! Yolda yürürken Başına taş yağdı!
Zeynep Kankonde ölümden döndü! Yolda yürürken Başına taş yağdı!
Ali Babacan'ın LGBT açıklaması olay yarattı! Babacan saygı duyacaklarını ve koruyacaklarını belirtti!
Ali Babacan'ın LGBT açıklaması olay yarattı! Babacan saygı duyacaklarını ve koruyacaklarını belirtti!
Şehit aileleri, HDP'yi ziyaret edecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdırdı! "Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz"
Şehit aileleri, HDP'yi ziyaret edecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdırdı! "Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz"
Çok Okunanlar
Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!
Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
Savcı Sayan hakkında flaş gelişme: Milletvekili adaylığı için istifa etti
Savcı Sayan hakkında flaş gelişme: Milletvekili adaylığı için istifa etti
İmamoğlu emekçilere haklarını vermedi! Metro İstanbul emekçileri sahaya indi!
İmamoğlu emekçilere haklarını vermedi! Metro İstanbul emekçileri sahaya indi!
CHP'li il başkan yardımcısından skandal sözler " 35 yıldır koyuyoruz ama yapmıyoruz, halk yine bizi seçiyor"
CHP'li il başkan yardımcısından skandal sözler " 35 yıldır koyuyoruz ama yapmıyoruz, halk yine bizi seçiyor"
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Eskiden balıklar vardı şimdi koyunlar! İstanbul Büyükçekmece Baraj Gölü kurudu!
Eskiden balıklar vardı şimdi koyunlar! İstanbul Büyükçekmece Baraj Gölü kurudu!