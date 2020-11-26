HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün Diyarbakır'da yargılandığı davada karar belli oldu. Silahlı terör örgütüne üye olma suçuyla yargılanan Bülbül'ün hayatı da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları tarafından arama motorlarında HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Suçu ne? Neden ceza aldı? soruları araştırılırken biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

HDP ANTALYA MİLLETVEKİLİ KEMAL BÜLBÜL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1963 yılında Malatya'da doğan 57 yaşındaki Kemal Bülbül, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde lisans öğrenimini tamamlayarak öğretmen oldu.

Adıyaman, Ankara ve Van illerinde öğretmenlik yaptı.

Eğit-Sen, Eğitim-Sen ve KESK kurucusu oldu.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanlığı ve Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

HADEP Ankara İl Başkanlığı yaptı.

İyi düzeyde Kürtçe bilen Bülbül, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Kemal Bülbül, Halkların Demokratik Partisi’nden milletvekili aday adayı olabilmek için öğretmenlik görevinden istifa etti.

Alevi inancı ve tarihi konusunda çok sayıda makale, deyiş ve nefesleri vardır.

2018 Genel Seçimleri sırasında HDP (Halkların Demokratik Partisi). Antalya Milletvekili olarak seçilmiştir.

HDP ANTALYA MİLLETVEKİLİ KEMAL BÜLBÜL SUÇU NE? NEDEN CEZA ALDI?

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.