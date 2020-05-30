HDP Batman il binasına yapılan baskında İl başkanları gözaltına alındı!

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP Batman il binasına baskın düzenlendi. Yapılan baskında HDP Batman İl Eş Başkanı Fatma Ablay ve Ömer Kulpu gözaltına alındı.