HDP Belediye Başkan adayı kim oldu? Ayhan Bilgen kimdir? HDP Kars Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için HDP aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda HDP büyükşehir belediye başkan adayı bugün açıklandı. Peki Ayhan Bilgen kimdir? İşte tüm merak edilenler..

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