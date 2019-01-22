HDP Belediye Başkan adayı kim oldu? Ayhan Bilgen kimdir?
HDP Kars Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için HDP aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda HDP büyükşehir belediye başkan adayı bugün açıklandı. Peki Ayhan Bilgen kimdir? İşte tüm merak edilenler..
HDP belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı? HDP Kars büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.
HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Kars büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı
AYHAN BİLGEN KİMDİR?
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Bilgen Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans eğitimin tamamlamıştır. 30 Mart 2014 senesinde yerel seçimlerde HDP'nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı olmuştur. ... Dönem HDP Kars Milletvekili olmuştur.
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