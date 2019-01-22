HDP Belediye Başkan adayı kim oldu? Zekiye İlbasan kimdir? HDP Bitlis Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için HDP aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda HDP büyükşehir belediye başkan adayı bugün açıklandı. Peki Zekiye İlbasan kimdir? İşte tüm merak edilenler.

A+ A-