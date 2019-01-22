HDP Belediye Başkan adayı kim oldu? Zekiye İlbasan kimdir?
HDP Bitlis Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için HDP aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda HDP büyükşehir belediye başkan adayı bugün açıklandı. Peki Zekiye İlbasan kimdir? İşte tüm merak edilenler.
HDP belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı? HDP Bitlis büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.
HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Bitlis büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.
ZEKİYE İLBASAN KİMDİR?
Zekiye İlbasan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde HDP'nin Bitlis Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.
Zekiye İlbasan'ın biyografisi henüz elimizde yoktur. Kendisi biyografisini ulaştırmak isterse
bilgi@bolgegundem.com.tr adresinden ulaşabilir.
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