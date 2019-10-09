HDP binası önünde gerilim! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...
Barış Pınarı Harekatı ile Diyarbakır’dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. Çocuklarının terör örgütü PKK'ya kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Kısa süreli gerginlik polis tarafından önlendi.
Barış Pınarı Harekatı ile çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan acılı aileler, parti binasına girmek istedi. Polis ekipleri, ailelerin parti binasına girmesini engelledi.
ACILI ANNE: 'HDP'Yİ YAKARIM'
Savaş uçaklarının hareketliliğinin ara ara devam etmesiyle ailelerin gergin bekleyişi sürerken, Ayşegül Biçer, çocuğunun Fırat’ın doğusunda terör örgütü üyelerince çatışmaya girmesi ve burada ölmesi durumunda HDP’yi yakacağını söyledi. Bölgede gerginlik ara ara devam ediyor.
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