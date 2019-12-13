HDP bu kez de şaşırtmadı! 'Ermeni soykırımı' yalanını savundu

Amerika Birleşik Devletleri Senatosunun, Ermeni tasarısını onaylaması iki ülke arasında krize yol açtı. Türkiye'den art arta açıklamalar yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ise Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

TBMM'den de ABD'ye tepki geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin imza attığı tezkerede, ABD Senatosunun kararı kınandı ve reddedildi.

Tezkereye 'evet' demeyen tek parti olan HDP'den yapılan açıklama ise şaşırtmadı. Daha önce çok kez Türkiye aleyhine tutum sergileyen HDP'den yapılan açıklamada, "Ermeni soykırımıyla yüzleşelim" denildi.

HDP: "ÖZGÜRCE ARAŞTIRILMASINI VE TARTIŞILMASINI İSTİYORUZ"

HDP Grup Başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç'un yaptığı ortak açıklama şöyle:

"Hazırlanmış olan Başkanlık Tezkeresine destek vermiyoruz.

Çünkü tarihteki bu “Büyük Felaket”le yüzleşmenin yolunun çeşitli ülke Meclislerinde alınan bu tür kararlardan geçmediğini düşünüyoruz. Ne ABD Kongresi’nin kabul ettiği yasa ne burada hazırlanan bildiri hakikati bulmaya ve yaraları sarmaya hizmet ediyor.

Böyle büyük bir acının uluslararası iktidar manevralarına malzeme kılınmasına yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz. Yapmamız gereken böyle manevraları engelleyecek şartları yaratmaktır. Bu mümkündür ve gereklidir.

Biz Ermeni halkının yaşadığı büyük acıyla ilgili bütün hususların bu ülkede özgürce araştırılmasını ve tartışılmasını istiyoruz. Bunu yapamadığımız sürece başka mecraların bu amaçla kullanılacağı açıktır. Bu sorun ve bu acılar bizimdir, tartışacak olanlar da bizleriz. Yüzleşebilirsek yaraları iyileştirebiliriz.

Özgür tartışmanın ve acıları paylaşmanın toplumsal barış için hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Bu Meclis bunun için öncülük yapabilir, yapmalıdır da. Bu konuda her türlü katkıyı sunmaya ve sorunluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."