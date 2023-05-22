HDP destekli koalisyon masasından kılıçdaroğluna soğuk duş, 14 Mayıs sonrası hiç biri ortalıkta yok

14 Mayıs seçimlerinde istediğini alamayan HDP destekli 6'lı masada işler hiç yolunda gözükmüyor, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur öncesi masanın ortakların Kılıçdaroğlu'na destek veremediği ve ortalıkta gözükmediği ve kendi içlerinde tartışmaya başlaması 6'lı masanın 2. turdan ümitlerinin olmadığı yorumlarına sebep oldu.

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HDP destekli koalisyon masasından kılıçdaroğluna soğuk duş, 14 Mayıs sonrası hiç biri ortalıkta yok

7'li koalisyon masasında Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Masa var ortaklar yok...
Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerini ezici bir üstünlükle önde tamamlamasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna hazırlanılırken 7'li koalisyon masası ortakları hala toparlanabilmiş değil...

2. TURDAN ÜMİTLERİ YOK GİBİ DAVRANIYORLAR

Millet İttifakı'ndan dağılma emareleri gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 puan fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tedirginlikle süreci izlerken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 16 Mayıs'ta nispet yaparcasına vekilleriyle fotoğraf paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6 gün sessizliğe gömülürken, CHP'den 3 vekil koparan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şırdancıda ortaya çıktı. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz" çıkışı şok etkisine neden oldu.

Seçim hezimeti sonrası liderlerden gelen paylaşımlar ve açıklamalar, ittifak içindeki kopukluğu bir kez daha gündeme getirdi.

14 Mayıs yenilgisinden yalnızca 2 gün sonra Twitter hesabı üzerinden vekilleriyle fotoğraf paylaşan Davutoğlu, "İlk grup toplantımız" ifadelerini kullandı.

CHP seçmeninin büyük tepkisi üzerine Davutoğlu paylaşımını silmek zorunda kaldı.

MOTİVASYONU KAYBETTİLER

Kılıçdaroğlu sayesinde Meclis'te 3 koltuk kapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ise önceki gün bir şırdancıda fotoğrafı ortaya çıktı.

Uysal'ın burada 3 vekiliyle kutlama yaptığı öne sürüldü. Hezimetin ardından 6 gün boyunca sessizliğe gömülen Akşener de dikkatleri üzerine çekti.

Tepkiler üzerine önceki gün zoraki olarak bir basın açıklaması yapan ve Kılıçdaroğlu'na destek mesajı veren Akşener'in 6 günlük sessizliği, 2-6 Mart krizine ilişkin örtülü bir mesaj olarak değerlendirildi.

BABACAN'DAN "CUMHUR İTTİFAKI" ÇIKIŞI

7'li koalisyondaki son sürpriz hamle ise Babacan'dan geldi.

Önceki gün katıldığı bir canlı yayında anayasa değişikliğine ilişkin Millet İttifakı adına çarpıcı sözler sarf eden Babacan, "Cumhur İttifakı herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı gelin beraber çalışalım derse, çalışmaya hazırız. Biz onlara da gelin beraber çalışalım deriz" ifadeleriyle yeni bir senaryoyu gündeme getirdi.

KAYNAK: HABER7

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