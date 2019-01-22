HDP Diyarbakır Çermik belediy başkan adayı Makbule Çakın kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, Çermik İlçe Belediye Eş Başkan adayı Makbule Çakın oldu.

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