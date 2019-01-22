HDP Diyarbakır Çermik belediy başkan adayı Makbule Çakın kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Çermik Belediye başkan adayı Makbule Çakın oldu. Peki Diyarbakır Çermik Belediye başkan adayı Makbule Çakın, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, Çermik İlçe Belediye Eş Başkan adayı Makbule Çakın oldu.
Makbule Çakın, hakkında henüz daha fazla bilgiye ulaşılmıyor. Makbule Çakın sitemizde biyografisini yayınlatmak isterse, bilgi@bolgegundem.com.tr adresinden bize ulaşabilir.
Etiketler : çermik belediyesi, Makbule Çakın
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