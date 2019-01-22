HDP Diyarbakır Çınar belediy başkan adayı Necla Tamriş kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, Çınar İlçe Belediye Eş Başkan adayı Necla Tamriş oldu.

Necla Tamriş, hakkında henüz daha fazla bilgiye ulaşılmıyor. Necla Tamriş sitemizde biyografisini yayınlatmak isterse, bilgi@bolgegundem.com.tr adresinden bize ulaşabilir.