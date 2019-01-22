HDP Diyarbakır Eğil belediye başkan adayı Gülistan Ensarioğlu kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, Eğil İlçe Belediye Eş Başkan adayı Gülistan Ensarioğlu oldu.

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