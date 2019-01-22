HDP Diyarbakır Eğil belediye başkan adayı Gülistan Ensarioğlu kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Eğil Belediye başkan adayı Gülistan Ensarioğlu oldu. Peki Diyarbakır Eğil Belediye başkan adayı Gülistan Ensarioğlu, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, Eğil İlçe Belediye Eş Başkan adayı Gülistan Ensarioğlu oldu.
Gülistan Ensarioğlu , hakkında henüz daha fazla bilgiye ulaşılmıyor. Gülistan Ensarioğlu sitemizde biyografisini yayınlatmak isterse, bilgi@bolgegundem.com.tr adresinden bize ulaşabilir.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.