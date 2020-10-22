Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen terör soruşturması kapsamında polisler bugün HDP Diyarbakır il binasında arama yaptı. Arama sonrası çok sayıda örgütsel delil ele geçirildi. Ayrıca HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık gözaltına alındı. Bu kapsamda HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeydan Zeyyat Ceylan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

HDP DİYARBAKIR İL EŞ BAŞKANI ZEYDAN ZEYYAT CEYLAN KİMDİR? NERELİ?

İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde tamamlayan Zeydan Zeyyat Ceylan, Siirt Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 20 yıl çeşitli okullarda öğretmen olarak çalışan Ceylan, Eğitim Sen ve KESK şubelerinde çeşitli birimlerde görev yaptı. Daha sonra siyasete atılmış 31 Mart Bağlar Seçim sonuçlarına göre HDP'den Bağlar belediye başkanı olmuş seçimlerde yüzde 70.34, oy almıştı. HDP İl Eş Başkanlığı görevini yürütmektedir.

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.