HDP Diyarbakır İl eş başkanları gözaltına alındı

Diyarbakır'da çocuklarının HDP İş Başkanlığına gittikten sonra terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ifade eden ve bina önünde çocuklarını geri almak isteyen annelerin eylemi sürerken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına öğle saatlerinde polis ekiplerinin başlattığı arama sürüyor. Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eş başkanlar ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeydan Zeyyat Ceylan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?