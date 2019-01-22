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  3. HDP Diyarbakır Kocaköy belediy başkan adayı Rojda Nazlıer kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

HDP Diyarbakır Kocaköy belediy başkan adayı Rojda Nazlıer kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Kocaköy Belediye başkan adayı Rojda Nazlıer oldu. Peki Diyarbakır Kocaköy Belediye başkan adayı Rojda Nazlıer, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

HDP Diyarbakır Kocaköy belediy başkan adayı Rojda Nazlıer kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, kocaköy İlçe Belediye Eş Başkan adayı Rojda Nazlıer oldu. 

Rojda Nazlıer, hakkında henüz daha fazla bilgiye ulaşılmıyor. Rojda Nazlıer, sitemizde biyografisini yayınlatmak isterse, bilgi@bolgegundem.com.tr adresinden bize ulaşabilir.


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