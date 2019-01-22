HDP Diyarbakır Kulp belediy başkan adayı Fatma Ay kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, kulp İlçe Belediye Eş Başkan adayı Fatma Ay oldu.

Fatma Ay, hakkında henüz daha fazla bilgiye ulaşılmıyor. Fatma Ay, sitemizde biyografisini yayınlatmak isterse, bilgi@bolgegundem.com.tr adresinden bize ulaşabilir.



