HDP Diyarbakır Lice belediye başkan adayı Salime Zingil kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Lice Belediye başkan adayı Salime Zingil oldu. Peki Diyarbakır Lice Belediye başkan adayı Salime Zingil, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, Lice İlçe Belediye Eş Başkan adayı Salime Zingil oldu.
Salime Zingil , hakkında henüz daha fazla bilgiye ulaşılmıyor. Salime Zingil sitemizde biyografisini yayınlatmak isterse, bilgi@bolgegundem.com.tr adresinden bize ulaşabilir.
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