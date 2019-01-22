HDP Diyarbakır Lice belediye başkan adayı Salime Zingil kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de HDP'den Diyarbakır İli, Lice İlçe Belediye Eş Başkan adayı Salime Zingil oldu.

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