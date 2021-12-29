HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı verdi: Tek başlarına bir şey yapmalarına fırsat vermeyeceğiz

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak ortaklarıyla yürüttükleri politikalar ile ilgili konuştu.

Pervin Buldan, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ile birlikte yönetimde yer almayı amaçladıklarını ifade etti.

Buldan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi biz de yönetimde yer almayı hedeflediğimiz için öyle hani tek başlarına çok bir şey yapma fırsatı vermeyeceğiz. Muhalefet mutlaka iktidara gelmeli ve HDP muhakkak içerisinde olmalı. Böyle bir hedefimiz var."

PERVİN BULDAN'DAN CHP'LİLERİ SİNİRLENDİRECEK SÖZLER

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP sempatisine karşın HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, CHP'nin bazen farklı çıkışları olsa da büyük çoğunlukla 'cesaretsiz' olduğunu söylemekten geri durmadı.

"CHP TOPLUMA YAKIN GÖZÜKMEK İÇİN AK PARTİ GİBİ DAVRANIYOR"

Kürtler üzerinden siyaset yapmanın, söz söylemenin, Kürtlerin hassas olduğu noktalarda, konularda farklı görüşler ortaya koymanın muhalefet veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin elini güçlendirmeyeceğini söyleyen Buldan, CHP'nin topluma yakın gözükmek için AK Parti gibi davrandığını vurguladı.

Buldan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Muhalefetse muhalefet yapmalı. İktidar ne diyorsa aynısını söylemek bir partiyi muhalefet yapmaz. Aynı noktalarda buluşuyorsanız siz aynı anlayışa sahipsiniz demektir. Muhalefetin birçok konuda karar vermesi gerekiyor: Kürtler kimdir, Kürtler nedir, ne istiyor, Kürt sorunu nasıl çözülür, Kürtlere neden bu kadar baskı var, adaletsizlik yapıyor, bütün bunları CHP başta olmak üzere hesaplaması gerekiyor."