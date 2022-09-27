HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan haddini aştı! Kürdistan'ı en kısa zamanda kuracaklarmış!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, çarpıcı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kadınlığına dil uzatan Buldan, 'Diyarbakır Anneleri'ni de provokasyon yapmakla suçlamış tüm tepkileri bir anda üzerine çekmişti. Son olarak 'Kürdistan İttifakı'na ilişkin konuşan Buldan, Türk milletinin sabrını taşırmaya devam ediyor.

"EN KISA ZAMANDA KURACAĞIZ"

Pervin Buldan, 6'lı masada olmamaktan rahatsızlık duymadığını belirtmişti. Yepyeni planlarını kamuoyuna duyuran HDP'li Eş Genel Başkan Kürtlerle büyük bir Kürdistan ittifakı kuracaklarını söyleyerek, “Sadece Türkiye'deki sol ve sosyalist güçlerle değil; Kürtlerle de büyük bir Kürdistani ittifakı en kısa zamanda kuracağız ve gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.