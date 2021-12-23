HDP Eş Genel Başkanları kapı kapı gezerek "erken seçim" dilendi! İlk adresleri Temel Karamollaoğlu oldu! "Can ciğer kuzu sarması"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'li Eş Genel Başkanları'nın ziyaretini kabul etti. "Erken" ve "Acil" seçim önerisiyle Karamollaoğlu'nun kapısını çalan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, siyasilerle tek tek görüşeceklerini ve gidişatın sürecini hızlandırmak istediklerini söyledi. Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı, "Bir araya gelmekten mutluluk duydum, memnun oldum" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM İÇİN KAPI KAPI GEZECEKLER

Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelen ve görüşmelerinin oldukça olumlu geçtiğini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, erken seçim olabilmesi için bu tür bir araya gelişlerin çoğalacağını söyleyip, "Biz de bu sorumluluk çerçevesinde siyasi partilerle görüşüp, Türkiye’nin geleceği açısından bir çıkış bulma yollarını görüşmek ve istişare etmek için bu görüşmeleri gerçekleştiriyoruz, eğer diğer siyasi partilerle de ortaklaşırsak yılbaşından dan sonra Meclis açıldığı zaman bir erken seçim önergesini Meclisin gündemine getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"HOŞUNUZA GİTMEYECEK BİR KONU VAR"

HDP Eş Genel Başkanlarıyla bir araya gelen Karamollaoğlu, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek, "Hoşunuza gitmeyecek bir konu var. Soru almayacağız' dedi ve basın toplantısına son verdi.

İki partinin bir araya gelmesine ise, sosyal medya kullanıcıları ağır tepki gösterdi. "Can ciğer kuzu sarması dedikleri" "körler sağırlar birbirini ağırlar" yorumları ise, dikkat çekti.

