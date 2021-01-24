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HDP Esenyurt ilçe binasına yapılan 6 saatlik operasyon sona erdi!

Esenyurt Belediyesi, HDP ilçe binasına dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdiği esnada Abdullah Öcalan’a ait posterler gün yüzüne çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen terörle mücadele ekipleri gece yarısı binaya operasyon düzenledi. 6 saat süren operasyon bu sabaha karşı sona erdi.

Esenyurt Belediyesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda koronavirüs salgını nedeniyle dezenfekte çalışmaları uygulamıştı. Çalışma esnasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a ait posterlerin fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine harekete geçti.

GECE YARISI DÜĞMEYE BASILDI

Başsavcılık tarafından alınan arama kararı sonrası terörle mücadele ekipleri HDP ilçe binasında gece yarısı operasyon düzenledi. Operasyona çok sayıda ekip katılırken özel harekat polisleri de destek verdi.
HDP ilçe binasında yapılan arama 6 saat sürdü.

HDP Esenyurt ilçe binasına yapılan 6 saatlik operasyon sona erdi!

EVRAKLARA EL KONULDU

Polis ekiplerinin 3 katlı binada yaptığı 6 saatlik detaylı arama sonrası torbalarca evrak toplanarak el konuldu. Binada yapılan aramalar esnasında elektrik ekipleri binaya sağlanan akımlarda kontrol gerçekleştirdi. Operasyon esnasında bir mahalle sakini polis ekiplerine sokakta çay ikram etti. Operasyonda el konular evraklar araçlara yüklenerek incelenmek üzere emniyete götürüldü.

HDP Esenyurt ilçe binasına yapılan 6 saatlik operasyon sona erdi!

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