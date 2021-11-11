HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım tutuklandı!
HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım, gözaltına alınmasının 9 gününde çıkarıldığı mahkemece “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 3 Kasım'da Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın idaresindeki, PKK'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili Yıldırım ile 2 Kasım'da gözaltına alınan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y'nin jandarmadaki işlemleri son buldu. 3 Kasım'da gözaltına alınan HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım, gözaltına alınmasının 9 gününde çıkarıldığı mahkemece “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.