23 Nisan özel sektör tatil mi 2022 ? 23 Nisan fabrikalar, işyerleri tatil mi?23 Nisan neden kutlanır? Önemi nedir? 23 Nisan'da ne oldu?En güzel 23 Nisan ile ilgili şiirleri 2,3,4,5 kıtalık | En anlamlı 23 Nisan şiirleri 202223 Nisan kutlama mesajları, sözleri 2022 | Kısa, uzun, anlamlı, en güzel 23 Nisan resimli mesajları Atatürk görselli23 Nisan kargolar çalışıyor mu 2022? 23 Nisan’da PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt içi kargo açık mı, kapalı mı, hizmet veriyor mu?23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri, etkinlikleri İzmir 202223 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı konserleri, etkinlikleri Ankara 202223 Nisan 2022 Cumartesi toplu taşıma bedava mı? 23 Nisan'da İETT, metro, tramvay, Marmaray, ücretsiz mi?Günlük burç yorumları 23 Nisan Cumartesi 2022 | İkizler ruhsal detoks vakti! Yengeçler güç sizle, hedefi on ikiden vurun!23 Nisan 1923'te ne ilan edildi? 23 nisan 1923'te hangi tarihi olay gerçekleşti?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. HDP geleneği bozmadı! HDP'li Vekil Garo Paylan sözde Ermeni soykırımı için meclise teklif kanunu verdi!

HDP geleneği bozmadı! HDP'li Vekil Garo Paylan sözde Ermeni soykırımı için meclise teklif kanunu verdi!

HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Paylan, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu" diye konuştu.

HDP geleneği bozmadı! HDP'li Vekil Garo Paylan sözde Ermeni soykırımı için meclise teklif kanunu verdi!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandaya başladı.

HDP, her yıl olduğu gibi sözde 1915 olaylarına destek vererek 'soykırımın' tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

HDP'Lİ PAYLAN: ERMENİ HALKININ YARASI İYİLEŞTİRİLMELİ

HDP’li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
  HDP geleneği bozmadı! HDP'li Vekil Garo Paylan sözde Ermeni soykırımı için meclise teklif kanunu verdi!​​​​​​​

Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir" diye konuştu.

HDP geleneği bozmadı! HDP'li Vekil Garo Paylan sözde Ermeni soykırımı için meclise teklif kanunu verdi!​​​​​​​

"PAŞALARIN İSİMLERİ KULLANILMASIN"

Paylan, Talat, Enver ve Cemal Paşa isimlerinin meydanlarda kullanılmamasını da teklif ettiklerini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT