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HDP Gençlik Kongresi'nde skandal! Taşnak Cemiyeti'nin devamı olan 'Ermeni Devrimci Federasyon Gençliği' kongreye katılmış!

HDP gençlik kongresine, Taşnak Cemiyeti'nin devamı olduğu bilinen Ermeni Devrimci Federasyon Gençliği'nin de katıldığı öğrenildi.

HDP Gençlik Kongresi'nde skandal! Taşnak Cemiyeti'nin devamı olan 'Ermeni Devrimci Federasyon Gençliği' kongreye katılmış!

Kötü niyetli olmayıp HDP'ye sadece "Kürt" asıllı olduğu için oy veren vatandaşları bile şaşkına çeviren görüntüler, HDP Gençlik Kongresi'nde yaşandı. HDP'nin düzenlediği Gençlik Kongresinde skandala imza atıldı. Taşnak Cemiyeti'nin devamı niteliğindeki 'Ermeni Devrimci Federasyon Gençliği'nin kongreye katılım gösterdiği öğrenildi. Bu bilgi, HDP'li vatandaşları bile çileden çıkardı.

HDP Gençlik Kongresi'nde skandal! Taşnak Cemiyeti'nin devamı olan Ermeni Devrimci Federasyon Gençliği kongreye katılmış!

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

 'Ermeni Devrimci Federasyon Gençliği'nin, HDP Gençlik Kongresi'ne katıldığını öğrenen sosyal medya kullanıcıları, partiye adete nefret kustu. Öte yandan HDP'ye oy verdiğini söyleyen bazı kullanıcılar da bu fikri mantıklı bulmadıklarını dile getirdi. Yorumlarda Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlatan kullanıcılar, "Ata'm sen olsaydın bunların hiçbirine cesaret edemezlerdi" ifadelerini kullandı. 

Bilginin yorum kısmına gelen binlerce eleştiri, çığ gibi büyümeye devam ediyor.

HDP Gençlik Kongresi'nde skandal! Taşnak Cemiyeti'nin devamı olan Ermeni Devrimci Federasyon Gençliği kongreye katılmış!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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