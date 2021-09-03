HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'tan, Öcalan'a övgü yağmuru!

HDP Başkanvekili tarafından meclis çatısı altında Öcalan'a övgüler yağdı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş PKK elebaşının Türkiye'ye barış getirecek tek kişi olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin savunma için ek süre verdiği HDP, siyasi uzantısı PKK'nın propagandasını gerçekleştirmeye devam ediyor.

ÖCALAN'A ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ!

Meclis'te basın toplantısı için parti ile bir araya gelen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Öcalan'a yaşam hapsinin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Beştaş gerçekleştirdiği konuşmada, Öcalan'ı PKK'ya barış getirecek kişi olarak gördüğünü açıkça ifade etti.

Öte yandan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Van'da düzenlenen mitingde CHP ve İyi Parti'ye ''Barış İttifakı'' kurulması çağrısı yapmıştı. Buldan çağrısında ''Barış İttifakı kurulursa Öcalan'a tecrit kalkar. Selahattin de, Gülten de, Figen de hapisten çıkar'' ifadelerini kullandı.