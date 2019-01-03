HDP İl Başkanlığında terör propagandasına adli kontrol

Adana'da HDP İl Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında açlık grevi yapıp, bunu sosyal medyada paylaşmaktan gözaltına alınan 3'ü kadın 5 kişi, adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 7 kişinin yakalanması için çalışması başlattı. Harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Aralık 2018 günü şafak vakti belirlenen adreslere baskın yaparak 3'ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların terörist başı Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan tecridin kaldırılmasını bahane ederek tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan Leyla Güven'e destek olmak için HDP il binasındaki terörist başı Öcalan'ın fotoğrafının altında çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıkları iddia edildi. Emniyette sorgulanan zanlılardan Mehmet Ali G.'nin Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Başkanı, Olcay S.'nin Halkların Demokratik Kongresi Sözcüsü, Hasan K.'nin ise bir derneğin eş başkanı olduğu belirtildi. Yapılan aramalarda Hasan K.'nin evinde iki pompalı tüfek bulundu. Zanlılar, Suphiye B. ve Güley B. ile birlikte ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, zanlıların ifadesini aldıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Zanlılar, adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA