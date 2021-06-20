HDP il binasına saldıran Onur Gencer'in ifadesi ortaya çıktı! Öldürmek istediği isimleri tek tek saydı

Türkiye'nin gündemine oturan ve her kesimin tepki gösterdiği HDP'nin İzmir'in Konak ilçesinde bulunan il binasına 17 Haziran Perşembe günü Onur Gencer isimli kişi, elinde çanta dolu silahla binaya girerek rastgele etrafa ateş etmiş ve 38 yaşındaki Deniz Poyraz’ı öldürmüştü.

Hürriyet'in haberine göre ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanan Onur Gencer, ifadesinde şunları kaydetti:

“İçimdeki intikam ateşini Barış Atay, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Leyla Zana, Pervin Buldan isimli şahısları öldürerek söndürebileceğimi fark ettim. Ocak ayında 60 bin TL kredi kullandım. Bana bu saldırıda kullanmam için kimse para vermedi. İş merkezine girdiğimde hızlı bir şekilde 2. kata çıktım ve kapının açık olduğunu gördüm. Havluya sarılı silahı aldım, kapıyı ittim açıldı. Birden bir ses duydum ve bir el ateş ettim. Ben öldürdüğüm kişinin ismini bilmiyorum, hiç görmedim. HDP İl merkezinde olduğu ve terörist olduğunu düşündüğüm için öldürdüm. Benim hiçbir terör örgütü ile irtibatı ilişki veya bağım yoktur. Bunu tek başıma yaptım. Pişman değilim.”

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