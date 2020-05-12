HDP ile İYİ Parti arasında gerginlik!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin PKK terör örgütünün siyasi uzantısını ifade etmişti.

Meral Akşener'in bu sözleri üzerine HDP'li Sırrı Süreyya Önder, seçimlerden önce İyi Parti'den yetkililerin kendilerinden çalışmalar konusunda fikir aldıklarını belirtmiş ve İYİ Partinin buna göre çalışma planı yaptıklarını söylemişti..

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

HDP'li Önder, "Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İyi Parti'yi kastediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır." şeklindeki açıklamasıyla, İyi Parti ile HDP arasındaki ittifakı da itiraf etti.

CHP'nin de ortağı olduğu Millet İttifakı'ndaki çatlak giderek büyürken siyasi isimler yapılan açıklamaları ve kriz sürecini değerlendirdi.

"PARTİ İÇİNDEKİ İSTİFALAR SONRASI SÖYLEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEK ZORUNDA KALDI"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan;

Görüyoruz ki “Hem seçmenime karşı HDP’yi eleştireyim hem de seçimde desteğini alayım” filmi son buluyor. İYİ Parti; milliyetçi ve muhafazakar tabanında tepkilerin artması, parti içinde istifaların gelmesiyle söylem değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Oysa HDP’yi deyim yerindeyse çantada keklik olarak görüyordu.

"İTTİFAK; KAPALI KAPILAR ARDINDA DEĞİL, ONURLA VE GURURLA AÇIKTAN YAPILIR"

Tabanınızın rahatsız olduğu, kabul etmediği bir ittifak yaparsanız; bu tartışmaların yaşanması tabiidir. Tabiri caizse perşembenin gelişi, çarşambadan belliydi.

HDP, kurulduğu günden bugüne terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan bir duruş sergilemektedir. Bu sorunu görmek istemeyip, ittifaktan çekinmeyenlerin böyle bir sorunla karşılaşması kaçınılmazdır.

Öyle gözüküyor ki süreç, kuşkusuz birçok şeyi daha ortaya çıkaracak. Deyim yerindeyse maskeler bir bir düşecek. İttifak; kapalı kapılar ardında değil, onurla ve gururla açıktan yapılır.

"İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER'İN BÜYÜSÜ BOZULDU"

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt:

Meral Akşener son zamanlarda itibar kaybı yaşadıkça kendisine çıkış yolu arıyor. Tabanı artık onun samimiyetine inanmıyor. Akşener’in büyüsü bozuldu. Taban her geçen gün partiden uzaklaştıkça yeni söylemler peşine düştü.

Meral Akşener için vatan, millet, bayrak önemli değildir. Onun için tek önemli şey vardır. Kendisi önemlidir. Bu yüzden itibar kaybını ortadan kaldırmak için HDP’ye saldırarak tabanını ayakta tutmaya çalışıyor.

Fatma Kurtulan daha önce cevap vermişti. Şimdi Sırrı Süreyya Önder de vermiş.

“Düne kadar bize yalvarıyordun bizim kapıdan ayrılmıyordun” diyor.

Bizim sürekli ittifak içinde olduklarını söylüyorduk bunlar yalanlıyordu. Sırrı Süreyya Önder ve Fatma Kurtulan HDP-İyi Parti ilişkisini tescil etmiştir. Akşener buna cevap versin.

"BU AÇIKLAMALARINI SAMİMİYETSİZ BULUYORUM"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:

HDP ve İyi Parti’nin aralarının bozulduğunu zannetmiyorum. Bunlar HDP, CHP, İyi Parti işbirliğinde ortaya çıkan rahatsızlığı gizlemeye yönelik ikiyüzlü bir söylem. Biliyorsunuz HDP “Meclis sıralarda bizim sayemizde oturuyorsunuz” dediğinde İyi Partililer cevap bile vermediler. Şu anda da aynı politikaları izliyorlar. İşbirliği yapıyorlar. Samimiyetsiz buluyorum bu açıklamalarını… Bir süre daha bu şekilde ilişkilerini gizlemeye yönelik açıklamalar, söylemler olacaktır diye düşünüyorum.

Ama diğer taraftan bakınca bir aile gibi her konuda birlikte hareket ediyorlar. CHP’nin paçasına yapışarak siyaset yapan bir parti haline gelmişler. Akşener, Meclis tutanaklarında kendi sözcülerinin Türkiye’nin milli meselelerinde yaptığı konuşmalara bir baksın önce… HDP’li sözcü ile nasıl aynı konuşmuşlar. Kendi partisinden daha haberi yok.

"BU HDP VE İYİ PARTİ'NİN GEÇMİŞTE YAPTIKLARI İTTİFAKIN GÖSTERGESİ"

Emin Pazarcı:

Bu tartışma bile HDP ve İyi Parti’nin geçmişte yaptıkları ittifakın bir göstergesi bir kanıtıdır. Eskiden kayıkçı kavgaları olurdu müşteri yanıltmak için. Ben burada bir kayıkçı kavgası görüyorum.

Böyle çıkışlar olabilir. Ama yarın yine ihtiyaç olduğunda daha önce de olduğu gibi birlikte davranacaklardır. Bunlar seçmene, taban hitaben yapılan söylemlerdir. Çok da üstünde durmaya gerek yok.

AĞIRALİOĞLU'NDAN ÖNDER'İN AÇIKLAMALARINA YANIT

Sıırı Süreyya Önder'in açıklamalarına İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan sert bir cevap geldi. Ağıralioğlu, "Alçaklarla siyaset yapmıyoruz" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

PKK terör örgütüdür. PKK terör örgütüdür diyemeyen herkes, terörün gölgesindedir.

Biz, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız.

İYİ Parti'ye dönük iftira kampanyasının bir hududu yok galiba! Evlatlarımız birer birer şehit olurken; partimizde, evlatlarımızın katillerine katil diyemeyen HDP'ye fikrini, zikrini sorabilecek bir tane alçak yoktur.

Biz, alçaklarla siyaset yapmıyoruz. Varsa gereğini yaparız.

Kaynak: Haber 7